The Heike Story, Naoko Yamada torna alla regia nel nuovo anime originale di Science Saru

La regista Naoko Yamada è un volto noto nel settore per via del suo straordinario talento che ha contribuito a fare dello Studio Kyoto Animation uno dei migliori in Giappone. Recentemente è tornata dietro la camera per un nuovo anime originale in collaborazione con lo studio Science Saru e intitolato The Heike Story.

Liberatasi dalle critiche a Star Wars Visions, finalmente Science Saru torna con una nuova produzione originale insieme ad una regista di alto profilo dal momento che Masaaki Yuasa si è preso una pausa dopo 7 anni di lavoro ininterrotto. Ad ogni modo, in rete è già disponibile un primo trailer per The Heike Story, lo stesso allegato in calce alla notizia, che mostra sin da subito i muscoli di una produzione dall'alta qualità tecnica e artistica.

L'anime racconta la storia della crescita e della caduta del Clan Taira durante la Guerra Genpei. La storia si focalizzerà dal punto di vista di Biwa, un menestrello viaggiatore cieco. Biwa incontra Taira no Shigemori, erede del suo clan, in possesso di una vista sovrannaturale capace di percepire i fantasmi. Durante l'incontro, lei gli preannuncia una profezia sulla caduta del suo clan.

La serie debutterà in Giappone nella stagione invernale su Fuji TV, tuttavia l'anime approderà in anteprima su alcuni servizi streaming quali Funimation e FOD già a partire dal mese di settembre. E voi, invece, siete interessati a questo nuovo progetto di Naoko Yamada? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.