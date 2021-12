The Heike Story: pubblicato un video promozionale dell'anime per la trasmissione in tv

La regista Naoko Yamada è molto famosa in Giappone per aver contribuito al successo dello Studio Kyoto Animation. Durante il 2021 ha prodotto con lo studio Science Saru l'anime The Heike Story, serie drammatica arrivata alla decima puntata su dodici totali. La storia, grazie anche alle sue particolari animazioni, sta conquistando il pubblico.

The Heike Story viene pubblicata in streaming su Funimation dallo scorso 15 settembre. Naoko Yamada è tornata alla regia per The Heike Story dopo tre anni dal suo ultimo lavoro, ovvero Liz and the Blue Bird. L'anime racconta le peripezie di una ragazzina cieca di nome Biwa che, rimasta orfana a causa della guerra, decide di fare la menestrella in giro per il Giappone. La giovane ha però un dono, ovvero quello di vedere il futuro. Un giorno Biwa predice la fine del clan Taira, e dopo averlo detto al primogenito della famiglia, viene invitata dallo stesso a unirsi a loro.

Prodotta dallo studio Science Saru, The Heike Story esordirà anche sul canale giapponese Fuji TV il 12 gennaio 2022. Per questo evento, l'account Twitter ufficiale dell'anime @heike_anime ha pubblicato un video promozionale con alcune delle scene più belle.

Le animazioni dello studio Science Saru sono uniche e inconfondibili, grazie soprattutto al visionario fondatore Masaaki Yuasa. Dopo le sue dimissioni da presidente di Science Saru, lo studio ha continuato a lavorare con una regista in gamba come Naoko Yamada.

Nonostante non sia ancora conclusa in streaming, The Heike Story fa il suo esordio anche in tv. Replicherà il successo avuto sulla piattaforma Funimation?