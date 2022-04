The Hell Bound, Naruto Retsuden e altri debuttano con Planet Manga

Attraverso i propri social media ufficiali, Planet Manga ha presentato le uscite della settimana. Tra queste, ci sono alcuni debutti succulenti, come ad esempio l’ultimo numero della trilogia di romanzi Retsuden di Naruto e The Hell Bound, il manhwa che ha ispirato la serie TV Netflix.

Dopo la valanga di annunci Planet Manga al Napoli Comicon 2022, l’etichetta di Panini Comics ha presentato le novità della settimana. In Italia, arriva The Hellbound, il fumetto coreano scritto dai Yeong Sang-Ho e illustrato da Choi Gyu-Seok da cui è stata tratta l’omonima serie Netflix.

“Fra cinque giorni, alle 3 del pomeriggio, andrai all’inferno”, recita il messaggio ricevuto da un uomo di Seoul. Questo è solo il primo di uno di tanti avvertimenti che profetizzano la morte dei destinatari. Il primo dei due volumi dell’opera, mette i lettori sulle tracce della verità, mentre la popolazione coreana va nel panico.

Planet Manga continua con le novel di Naruto. Dopo l’adattamento letterario del quinto film del franchise, debutta l’ultimo numero della trilogia di romanzi Naruto Retsuden. In L’Impresa Eroica di Naruto: Naruto e il Destino a Spirale, il biondo eroe di Konoha non riesce più a utilizzare il suo chakra. Per farlo guarire, i ninja della Foglia collaborano con Orochimaru e una giovane scienziata. Tuttavia, un vortice di avvenimenti coinvolge i protagonisti, che combattono per il loro hokage.

Debutta anche il manga di La Bella e la Bestia Complete Color Edition, adattamento del classico racconto Disney. Tra le serie in prosecuzione ci sono invece Dai Dark, Jujutsu Kaisen, Spy x Family, Giant Killing, L’usuraio, Otaku Teacher, Black Clover, Boruto e City Hunter. Infine, tra le prossime uscite di giugno è stato presentato Boys Abyss.