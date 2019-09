The Hero is Overpowered but Overly Cautious: svelate nuove informazioni sul cast

Il sito web dedicato a The Hero Is Overpowered but Overly Cautious (Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru), adattamento anime dell'opera targata Light Tuchihi, ha recentemente rilasciato nuove informazioni relative al cast di doppiaggio che lavorerà alla serie.

Andando più nel dettaglio, qui di seguito potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori appena annunciati:

Kengo Kawanishi nei panni di Mash

Aoi Koga nei panni di Eruru

Yuichiro Umehara nei panni del protagonista Seiya Ryūgūin

Aki Toyosaki nei panni di Ristarte

Secondo quanto dichiarato, l'anime sarà presentato in anteprima su AT-X il 2 ottobre per poi debuttare lo stesso giorno anche su AbemaTV, Tokyo MX, KBS Kyoto e Sun TV, prima di essere trasmesso su TV Aichi e BS11 il 3 ottobre. AbemaTV pubblicherà la produzione in streaming esclusivamente in Giappone. Recentemente il sito web dell'opera ha anche rilasciato un trailer a riguardo.

Masayuki Sakoi (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, Matoi the Sacred Slayer, Celestial Method) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da White Fox. Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Vinland Saga) si sta occupando di scrivere e supervisionare la sceneggiatura della serie mentre Mai Toda (Matoi the Sacred Slayer, Girls' Last Tour) sta lavorando al character design.

La storia dell'opera inizia quando la dea Rista invoca un eroe per aiutare il suo mondo, racchiuso all'interno di un videogioco settato in modalità "difficile. L'eroe che risponde alla chiamata, Seiya, si rivela essere eccezionale sotto ogni aspetto possibile e immaginabile, ma al contempo si dimostra anche incredibilmente cauto, finendo con il comprare tre set di armature (una da indossare, una di riserva e una di scorta per la riserva) o, ancora, ritrovandosi a utilizzare il suo massimo potere anche contro il più debole degli slime (giusto per andare sul sicuro).

Tsuchihi ha lanciato la serie sul sito web Kakuyomu nel giugno 2016, menrte Kadokawa ha pubblicato il primo volume con illustrazioni di Saori Toyota nel febbraio 2017. Il quinto volume è stato spedito lo scorso novembre. La Yen Press ha successivamente concesso in licenza i romanzi, con i primo che è stato spedito il primo volume il 18 giugno.