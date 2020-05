The Hidden Dungeon Only I Can Enter: annunciato l'anime sulla light novel di Kodansha

Kodansha ha da poco annunciato che la serie di Light Novel The Hidden Dungeon Only I Can Enter scritte da Meguru Seto riceveranno un adattamento anime. La casa editrice ha inoltre rivelato i dettagli sullo staff che andranno a comporre la produzione della serie e una prima Key visual.

The Hidden Dungeon Only I Can Enter (Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon ~ Kossori Kitaete Sekai Saikyō) è serializzato online sul sito web Shōsetsuka ni Narō dal 2017 ed è attualmente in corso con 4 volumi pubblicati da Kodansha. L'anno seguente ha ricevuto anche un adattamento manga sul sito web Suiyōbi no Sirius della rivista mensile Shonen Sirius, sempre di Kodansha. L'annuncio dell'anime farà sicuramente felice la fanbase ed ecco di seguito riportati gli annunci riguardanti lo staff.

Kenta Onishi (My Roommate is a Cat) dirigerà l'anime prodotto dallo studio d'animazione Okuruto Noboru (Chō Jigen Game Neptune The Animation: Nepu no Natsuyasumi), Kenta Ihara (Saga di Tanya the Evil, Cautious Hero) si occuperà della sceneggiatura della serie e Yuya Uetake (My Roommate is a Cat, The Rising of The Shield Hero) sarà a capo del character design.

La storia narra le vicende di Noir, terzo figlio di un "nobile mendicante" che perde l'unico lavoro che gli era strato promesso. Egli possiede un'abilità rara che gli consente di consultare un grande saggio, causandogli però forti mal di testa. Non sapendo cosa gli prospetta il futuro decide di ascoltare il consiglio del saggio e si dirige in un dungeon segreto pieno di bestie rare e oggetti magici. Qui Noir si allenerà accumulando esperienza e ricchezze finché non sarà abbastanza potente da cambiare il proprio destino.

