The Hidden Dungeon Only I Can Enter arriva presto su Crunchyroll, trailer e data d'uscita

Crunchyroll ha recentemente confermato la distribuzione di The Hidden Dungeon Only I Can Enter, la serie harem a tema fantasy di Meguru Seto e Note Takehana. In cima alla news potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale, in cui viene confermato che l'anime debutterà l'8 gennaio 2021 sia in Giappone che sulla piattaforma streaming.

The Hidden Dungeon Only I Can Enter è una serie di romanzi leggeri ideata dal sopracitato Meguru Setu, pubblicata da Kodansha dal 2017 e composta, al momento, da soli 5 Volumi. L'opera ha anche ricevuto adattamento manga, e viene serializzata sul mensile Suiyobi no Sirius dal 2018.

La serie racconta le gesta di Nor, terzo figlio maschio di una famiglia di nobili in rovina che, a causa delle difficoltà economiche, si trova costretto a saccheggiare dei dungeon. Un giorno il ragazzo trova un dungeon nascosto pieno di ricchezze e strumenti rari, e decide di sfruttarlo per diventare un grande avventuriero. Per riuscire ad utilizzare la sua abilità più forte però, il ragazzo si troverà costretto a svolgere una strana serie di compiti.

Per altri anime Crunchyroll, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al folto palinsesto autunnale della piattaforma.