The Ice Guy and His Cool Female Colleague: trailer e uscita per l'anime rom-com

L'industria anime nipponica si prepara all'anno venturo con una lunga serie di entusiasmanti annunci. Tra le novità che debutteranno nel corso del 2023 ci sarà anche The Ice Guy and His Cool Female Colleague, l'adattamento animato ispirato all'opera rom-com fantasy di Miyuki Tonogaya.

Tra le uscite del 2023 non ci saranno solamente colossal come Black Clover - The Movie, ma anche piccole chicche come The Ice Guy and His Cool Female Colleague, recentemente annunciato attraverso i canali social. Secondo alcune indiscrezioni, anche l'anime di Undead Unluck arriverà nel 2023.

Le prime informazioni sull'adattamento emergono tramite un poster e filmato promozionale condiviso sul canale YouTube di ABC Animation Channel. Il trailer, oltre che svelare la finestra di uscita nel 2023, permette agli spettatori di fare la conoscenza dei due protagonisti dell'opera, Himuro e Fuyutsuki, e di ammirare il loro primo, particolare incontro.

Mankyu dirigerà la serie presso lo studio d'animazione Zero-G, con Liber e Tomoko Konparu accreditati come compositori. Miyako Kano sta lavorando al design dei personaggi e Ruka Kawada alla musica. Tra i membri del cast vocale troviamo Chiaki Kobayasi (Louis Moriarty di Moriarty the Patriot) come Himuro e Yui Ishikawa (Mikasa di Attack on Titan) nel ruolo di Fuyutsuki.