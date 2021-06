The Idaten Deities Know Only Peace, un nuovo promo svelato ai MAPPA Stage 2021

In occasione del suo decimo anniversario, Studio MAPPA ha organizzato una grande manifestazione in cui sta mostrando tutte le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Primo grande reveal è stato il nuovo promo di The Idaten Deities Know Only Peace, anime ecchi che debutterà in Italia su Crunchyroll.

Durante i MAPPA Stage 2021, atteso evento che celebra il decimo anniversario di quello che è probabilmente il miglior studio d'animazione degli ultimi anni, è stato mostrato un nuovo trailer di The Idaten Know Only Peace, adattamento animato del manga scritto da Amahara e illustrato da Coolkyoushinja.

Il filmato offre un primo sguardo ai protagonisti dell'opera, che farà il suo debutto come parte del palinsesto estivo di Crunchyroll Italia. L'adattamento anime segue le vicende di Hayato, una giovane e vispa divinità interessata in una particolare leggenda. "L'umanità fu quasi completamente cancellata dai demoni. Coloro che hanno sconfitto e sigillato i demoni, sono gli dei immortali, gli Idaten".

La storia di Hayato, Easley, Paula e Rin è indirizzata a un pubblico adulto, dato che i temi action/fantasy vengono mischiati a tinte ecchi. Cosa ne pensate di questo prossimo debutto? Seguirete The Idaten Know Only Peace su Crunchyroll? Nel frattempo, ecco cosa aspettarsi dai MAPPA Stage 2021.