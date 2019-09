THE iDOLM@STER: a breve sarà disponibile una nuova figure di Yuzu Kitami

Nel corso di queste ultime ore, la pagina Twitter @MechanicalJapan ha rilasciato una nuova immagine - visionabile a fondo news - dedicata a una nuova figure tratta dall'anime THE iDOLM@STER: Cinderella Girls e raffigurante Yuzu Kitami, il tutto per annunciare che l'opera di Phat Company sarà a breve disponibile per l'acquisto.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, THE iDOLM@STER inderella Girls è un videogioco free-to-play sviluppato da Cygames e Bandai Namco Entertainment per il social network Mobage, piattaforma disponibile su dispositivi mobili. L'opera è stato pubblicata il 28 novembre 2011 per alcuni specifici dispositivi per poi venir esteso a vari altri dispositivi con sistema operativo iOS e Android il 16 dicembre 2011. Il gioco è basato sul franchise di The Idolmaster e ha per protagonista un nuovo gruppo di ragazze idol. Nel settembre 2015 un videogioco musicale sviluppato da Cygames e intitolato The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage è stato pubblicato sul Google Play Store e sull'Apple Store in Giappone.

La storia di Cinderella Girls ruota attorno alla carriera di un produttore, incaricato di guidare e formare le future pop idol verso il successo, il tutto all'interno di una struttura ludica similare a quanto visionabile in un gioco di carte collezionabili, in cui ogni idol è rappresentata da una carta che il giocatore deve utilizzare per formare un gruppo di idol da allenare nelle lezioni, tenere impegnate con incarichi lavorativi e far scontrare con idol di altri giocatori.

Cinderella Girls ha visto il sopraggiungere di vari adattamenti, tra cui otto manga, tre raccolte di antologie manga, due talk show via web radio, album, singoli e concerti dal vivo. Una serie anime prodotta da A-1 Pictures e diretta da Noriko Takao è stata trasmessa in Giappone tra il 10 gennaio e l'11 aprile 2015 e pubblicata in simulcast su Daisuki. Una seconda stagione è stata trasmessa dal 17 luglio al 16 ottobre 2015. Un adattamento anime del manga spin-off Cinderella Girls Theater di Kuma-Jet, prodotto da Gathering e diretto da Mankyū, è inoltre andato in onda in Giappone dal 4 aprile al 27 giugno 2017. In tutto il mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast, anche con sottotitoli in lingua italiana, da Crunchyroll.