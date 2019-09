THE iDOLM@STER: Cinderella Girls, presentata una figure dedicata a Uzuki Shimamura

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @MechanicalJapan ha presentato in un'immagine - visionabile a fondo news - una nuova figure a tema THE iDOLM@STER: Cinderella Girls e raffigurante Uzuki Shimamura.

Secondo quanto dichiarato, la figure realizzata dai ragazzi di Licorne sarà in scala 1/8 e seppur al momento manchino informazioni su prezzo o data di lancio, nuove informazioni giungeranno sicuramente a breve visto e considerato che il prodotto sarà preordinabile a partire da questo 15 settembre. Quella Uzuki, inoltre, è solo l'ultima di una serie di figure a tema raffiguranti i personaggi principali dell'opera.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, THE iDOLM@STER: Cinderella Girls è un videogioco free-to-play sviluppato da Cygames e Bandai Namco Entertainment per il social network Mobage, piattaforma disponibile su dispositivi mobili. L'opera è stato pubblicata il 28 novembre 2011 per alcuni specifici dispositivi per poi venir esteso a vari altri dispositivi con sistema operativo iOS e Android il 16 dicembre 2011. Il gioco è basato sul franchise di The Idolmaster e ha per protagonista un nuovo gruppo di ragazze idol. Nel settembre 2015 un videogioco musicale sviluppato da Cygames e intitolato The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage è stato pubblicato sul Google Play Store e sull'Apple Store in Giappone.

La storia di Cinderella Girls ruota attorno alla carriera di un produttore, incaricato di guidare e formare le future pop idol verso il successo, il tutto all'interno di una struttura ludica similare a quanto visionabile in un gioco di carte collezionabili, in cui ogni idol è rappresentata da una carta che il giocatore deve utilizzare per formare un gruppo di idol da allenare nelle lezioni, tenere impegnate con incarichi lavorativi e far scontrare con idol di altri giocatori.

Cinderella Girls ha ricevuto vari adattamenti, tra cui otto manga, tre raccolte di antologie manga, due talk show via web radio, album, singoli e concerti dal vivo. Una serie anime prodotta da A-1 Pictures e diretta da Noriko Takao è stata trasmessa in Giappone tra il 10 gennaio e l'11 aprile 2015 e pubblicata in simulcast su Daisuki. Una seconda stagione è stata trasmessa dal 17 luglio al 16 ottobre 2015. Un adattamento anime del manga spin-off Cinderella Girls Theater di Kuma-Jet, prodotto da Gathering e diretto da Mankyū, è inoltre andato in onda in Giappone dal 4 aprile al 27 giugno 2017. In tutto il mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast, anche con sottotitoli in lingua italiana, da Crunchyroll.