The Imaginary: arriva un trailer per il film anime dagli ex veterani dello Studio Ghibli

Era il 2015 quando Yoshiaki Nishimura e Hiromasa Yonebayashi, entrambi noti per il loro lavoro presso Studio Ghibli, hanno fondato lo Studio Ponoc. I due avevano lasciato lo Studio Ghibli alla fine del 2014, portando con loro altri numerosi collaboratori della nota casa d'animazione di Miyazaki.

Da allora, lo Studio Ponoc ha lavorato per il lungometraggio Mary e il fiore della strega e la raccolta di cortometraggi Eroi modesti - Ponoc Short Films Theatre . Nel 2021 lo Studio Ponoc aveva presentato The Imaginary , destando l'attenzione del pubblico con un teaser davvero affascinante.

L'influenza dello Studio Ghibli si percepisce sin dalle loro due opere precedenti, tuttavia erano ancora lontani da essere dei degni concorrenti. The Imaginary è stato rinviato durante il corso del 2022 , ma adesso è ufficiale: il nuovo film uscirà il 15 dicembre 2023 nelle sale cinematografiche giapponesi.

Il lungometraggio d'animazione dello Studio Ponoc è tratto dal bestseller " The Imaginary " di AF Harrold e Emily Gravett ed è diretto da Yoshiyuki Momose . L'autore ha lavorato per l'animazione di alcuni dei film di maggior successo dello Studio Ghibli, come Principessa Mononoke, Porco Rosso e La città incantata, oltre che l'opera animata Ni no kuni tratta dall'omonimo gioco della Level-5 e uno dei cortometraggi presenti in Eroi Modesti.

The Imaginary, come i film dello Studio Ghibli, è un film fantasy disegnato a mano che racconta la storia di fantasia di una ragazzina, in cui l'immaginario Rudger vive un'esperienza fantastica nella "Città degli Immaginari" assieme ai suoi nuovi amici.