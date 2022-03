The Imaginary, il film dello Studio Ponoc è stato rinviato: quando uscirà?

A qualche mese dal debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, Studio Ponoc ha rinviato The Imaginary. Cosa ha causato il posticipo, e quando uscirà la pellicola anime a cui hanno lavorato veterani ex dello Studio Ghibli?

Agli inizi di dicembre 2021 Studio Ponoc aveva presentato The Imaginary, fissando il rilascio per la stagione estiva del 2022. A distanza di qualche tempo dall'annuncio, ora è stato rivelato che il lungometraggio anime è stato posticipato.

Come rivelato sul sito web ufficiale dell'adattamento cinematografico del romanzo di A.F. Harrold ed Emily Gravett, The Imaginary è stato rinviato a data da destinarsi. Ad aver causato ciò, sono stati alcuni problemi legati alla produzione, e alla attuale situazione pandemica.

Secondo quanto riportato dallo Studio Ponoc, lo staff è andato incontro ad alcune "nuove sfide" derivanti dai metodi di produzione utilizzati. Oltre a ciò, le difficoltà dettate dal Covid-19 hanno contribuito a creare disagi, provocando il ritardo. Al momento, non c'è ancora una data sostitutiva, ma a questo punto è facile immaginare che il debutto verrà programmato per la fine dell'anno, o per gli inizi del successivo. In attesa di ulteriori informazioni, che seguiranno nelle prossime settimane, su Netflix trovate tre cortometraggi dello Studio Ponoc.



The Imaginary racconta la storia di Rudger, l'amico immaginario di Amanda Shuffleup. Nessun altro all'infuori della ragazza può vederlo, almeno finché il malvagio Mr. Bunting non suona alla loro porta.