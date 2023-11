The Imaginary: trailer e theme song per il nuovo anime di Studio Ponoc

Arrivano ulteriori dettagli per il nuovo film anime The Imaginary dallo Studio Ponoc. Questa casa d'animazione ha attirato l'attenzione di numerosi fan dal momento che è stata fondata da alcuni dei veterani dello Studio Ghibli. Non solo, ha lavorato per il recente film di Hayao Miyazaki, ossia Il ragazzo e l'Airone.

Indubbiamente, le aspettative per questo lungometraggio sono molto alte e i nuovi trailer rilasciati nelle ultime ore permettono di dare uno sguardo da vicino all'opera. The Imaginary è un film tratto dal romanzo scritto da AF Harrold ed Emily Gravett. Dati alcuni problemi, The Imaginary era stato posticipato per cause legate a problemi di produzione e alla pandemia di Covid-19.

Per fortuna, i fan devono attendere ancora molto poco prima che The Imaginary venga rilasciato. Infatti, il film uscirà in tutte le sale cinematografiche giapponesi il 15 dicembre.

La trama del lungometraggio ruota attorno a Rudger, l'amico immaginario di Amanda Shuffleup. Nessun altro può vedere Rudger, finché il malvagio signor Bunting non arriva alla porta di Amanda. Il signor Bunting va a caccia di immaginari e si dice addirittura che li mangi! Ora che ha trovato Rudger, quest'ultimo è in pericolo.

Rudger si ritrova improvvisamente da solo e deve correre per salvare la sua vita immaginaria. Il suo obiettivo diventa trovare Amanda prima che il signor Bunting lo prenda e prima che Amanda lo dimentichi e lui svanisca nel nulla. Un primo trailer di The Imaginary ha rivelato alcuni dettagli sul film.