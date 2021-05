The Immortal Hulk si avvicina alla conclusione, Al Ewing prepara i lettori

The Immortal Hulk si sta dirigendo verso la sua conclusione e in vista di quel momento Marvel Comics ha rilasciato un nuovo teaser per il penultimo volume dell'acclamata serie a fumetti. Scritto da Al Ewing e illustrato da Joe Bennet, The Immortal Hulk ha ridefinito il personaggio e la mitologia alle sue spalle.

Marvel Comics ha annunciato che The Immortal Hulk #49, in uscita il 4 agosto, getterà le basi per un ultimo volume davvero epico. Questa conclusione legherà insieme tutti i nuovi punti di vista che l'autore ha introdotto nella vita di Bruce Banner.

"È finalmente giunto il momento di ammetterlo, Immortal Hulk sta raggiungendo la fine della storia che ci eravamo preposti di raccontare", ha affermato Ewing. "Il numero 49 sarà un resoconto finale della sua vita, in tempo per un ultimo numero che dovrete leggere per credere".

"Hulk è, credo, il personaggio più senza limiti che la Marvel abbia. Non sto facendo nulla che Steve Gerber o Steve Englehart non abbiano fatto. Sto seguendo le tradizione della Marvel degli anni '70. Gli editori sono stati meravigliosi nel permettermi di fare le cose a modo mio e Bennet è stato meraviglioso come collaboratore artistico. Ci sono volte in cui ho pensato di essere andato troppo in là su certe cose, ma ne sono molto contento".

A inizio anno, Immortal Hulk è stato accusato di antisemitismo, scopriamo il motivo. Nel frattempo, Marvel Comics ha annunciato Immortal She-Hulk.