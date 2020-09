The Irregular At Magic High School 2 debutta il 3 ottobre, online il trailer di lancio

Dopo sei anni di attesa ed un primo rinvio causato dalla pandemia Coronavirus, è finalmente tutto pronto per il grande debutto di The Irregular at Magic High School 2, la nuova stagione dell'anime tratto dalla serie di romanzi di Tsutomu Sato. Il trailer di lancio visibile in calce conferma infatti la data di uscita, fissata per il 3 ottobre 2020.

La clip anticipa anche i titoli di Opening ed Ending, che saranno rispettivamente composti dalla giovane Asuka Okura (in arte ASCA) e dalla veterana Miki Sato. La sigla d'apertura si intitola "Howling" e potete sentirne un breve spezzone nel trailer sottostante, mentre l'ending theme si intitola "Na mo Nai Hana" (Flower with No Name) e debutterà alla conclusione del primo episodio.

Vi ricordiamo che la prima stagione di The Irregular at Magic High School adatta i primi 8 Volumi della light novel ed è stata trasmessa dall'aprile al settembre del 2014 nell'arco di 26 episodi. Tre anni dopo è stato anche distribuito nelle sale giapponesi The Irregular at Magic High School The Movie: The Girl Who Calls the Stars, un film con una storia originale ambientata tra i Volumi 11 e 12. Al momento non sappiamo da quante puntate sarò composta la stagione 2, ma è stato confermato che sarà completamente adattato il Visitor Arc, raccontato nei Voumi dal 9 all'11.

Tutto chiaro? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso poi, vi ricordiamo che potete anche dare un'occhiata al primo trailer di The Irregular at Magic High School 2, pubblicato lo scorso marzo.