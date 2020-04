The Irregular At Magic High School: rimandata la seconda stagione

Il 2020 doveva essere un anno pieno zeppo di nuove serie animate, pronte a far breccia nel cuore del grande pubblico. Tuttavia, la pandemia causata dal Coronavirus ha bloccato la produzione di molte opere che sarebbero dovute uscire nei prossimi mesi, l'ultima è The Irregular at Magic High School.

A confermare la notizia è il sito web ufficiale dell'anime, che ha annunciato il posticipo della seconda stagione - originariamente prevista per Luglio - al mese di Ottobre. Sfortunatamente, al momento non è stata fissata alcuna data di riferimento.

The Irregular at Magic High School tornerà con la seconda stagione dopo quasi 6 anni di attesa dalla sua ultima apparizione. L'anime , che si intitolerà "The Irregular at Magic High School: Visitor Arc", vedrà il ritorno dello staff originale presso lo Studio 8-Bit, il quale adatterà i volumi 9, 10 e 11 della rispettiva light novel di Tsutomu Satou.

Nel caso non conosceste la serie, vi lasciamo qui in basso una sinossi piuttosto esplicativa delle premesse narrative dell'anime:

"La serie è ambientata in un mondo con una storia alternativa, dove esiste la magia ed è stata perfezionata attraverso la tecnologia moderna. Tuttavia, la capacità di usare la magia è determinata dalla genetica, limitando il numero di maghi esistenti. Dopo la terza guerra mondiale, le superpotenze del mondo si spostarono in queste quattro nazioni: gli Stati Uniti del Nord America (USNA), la Nuova Unione Sovietica, la Grande Alleanza Asiatica e il Giappone. In Giappone, la comunità magica è governata in modo informale dai dieci maestri clan al posto del governo. A causa del numero limitato di maghi, questi sono trattati come una merce, costretti a entrare in scuole e professioni legate alla magia. Esistono nove scuole superiori di magia in Giappone; ciascuna specializzata in diversi aspetti della magia".

Lo scorso mese, la seconda stagione di The Irregular at Magic High School si è mostrata in un nuovo trailer.