The Irregular at Magic High School: la seconda stagione si mostra in un nuovo trailer

Dopo un'attesa quasi estenuante di 6 anni, finalmente The Irregular at Magic High School torna a far parlare di sé. La seconda stagione dell'anime, annunciata lo scorso gennaio in occasione delle festività natalizie, è pronta a rivelarsi al pubblico con un primo trailer promozionale.

La lunga carrellata di annunci trapelati dallo streaming di Abema TV, in riposta alla cancellazione dell'Anime Japan 2020 causa Coronavirus, ha rivelato numerose opere in dirittura d'arrivo, come Black Arrow, il prossimo lavoro del regista di Code Geass. Ad ogni modo, tra i titoli chiamati in causa alla maratona di 48 ore del canale televisivo, non è mancato l'appuntamento con The Irregular at Magic High School.

La serie, infatti, dopo ben 6 anni dalla premiere, sta per godere finalmente di una seconda stagione. Per l'occasione, dunque, l'anime sarà intitolato "The Irregular at Magic High School: Visitor Arc" e recupererà lo staff originale del film sempre presso lo studio 8-Bit. La saga in questione adatterà i volumi 9, 10 e 11 della light novel omonima di Tsutomu Satou. In calce alla notizia, a tal proposito, è possibile dare uno sguardo alla nuova stagione grazie al primo trailer promozionale. Vi ricordiamo, infine, che la seconda serie di The Irregular at Magic High School, nomenclatura occidentale di Mahōka Kōkō no Rettōsei, debutterà nel mese di luglio, nel pieno della stagione estiva.

E voi, invece, siete ansiosi di ammirare la nuova stagione dell'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.