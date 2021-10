The Irregular At Magic High School: Trailer e cast di doppiatori del nuovo arco narrativo

È quasi passato un anno dall'inizio della messa in onda della seconda stagione di The Irregular At Magic High School, nelle scorse ore invece lo studio di 8-bit ha condiviso alcuni dettagli e un primo trailer dedicato alle prossime puntate inedite.

In calce alla notizia trovate il trailer condiviso su Twitter dall'account @mahouka_anime, in cui è possibile vedere il primo filmato dedicato al nuovo arco narrativo dell'anime. Gli appassionati dell'opera di 8-bit hanno quindi potuto scoprire il nome dei doppiatori che interpreteranno alcuni dei personaggi di The Irregular At Magic High School. Ecco un breve elenco:

Tatsuya Shiba sarà doppiato da Yuichi Nakamura

Saori Hayami avrà la voce di Miyuki Shiba

Miya Shiba invece da Kikuko Inoue

Honami Sakurai sarà interpretata da Aya Endo

Alla regia troveremo invece Risako Yoshida, che ha già lavorato sulle precedenti serie legate a The Irregular At Magic High School, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Munemasa Nakamoto. Le prossime puntate inedite comprenderanno le vicende raccontate durante l'ottavo numero dell'omonima light novel, invece la data di uscita prevista in Giappone è per il prossimo inverno, anche se per ora non conosciamo ancora il giorno esatto. Infine vi segnaliamo che è anche stato prodotto un videogioco ispirato a The Irregular At Magic High School.