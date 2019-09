The Island of Giant Insects: l'anime si mostra in un nuovo teaser trailer

Nel corso della giornata odierna, Crunchyroll ha deciso di celebrare il Crunchyroll Expo tenutosi il 30 agosto 2019 pubblicando un nuovo teaser trailer dedicato a The Island of Giant Insects (Kyochuu Rettou), anime tratto dal manga di Yasutaka Fujimi e RECIDE che in Giappone ha riscosso ottimi risultati.

La piattaforma di streaming legale Crunchyroll ha già distribuito un OAV - rilasciato come bundle insieme al volume del manga - identificabile come il principio del progetto, un prologo che farà da apripista per una futura serie di lavori anime derivanti, assicurando ai fan di avere ancora grandissimi sviluppi in serbo per loro. Al tutto ha poi inoltre fatto seguito un progetto crowdfunding per una pellicola animata che verrà rilasciata nel corso del 2020. Qui di seguito potete invece leggere la sinossi ufficiale dell'opera:

"Degli studenti della Hosho Academy High School erano a bordo di un aereo quando quest'ultimo si è schiantato su un'isola in circostanze misteriose. L'eroina, Oribe Mutsumi, e le sue compagne di classe si ritrovane naufraghe sull'isola. I passeggeri sopravvissuti decidono di aspettare i soccorsi, ma l'isola si rivela ben presto abitata da giganteschi insetti! Mutsumi si risveglia su una spiaggia e trova la compagna Matsuo Ayumi. Le due usano il loro ingegno per procurare del cibo, convinte che i soccorsi arriveranno in tre giorni, e promettendosi di sopravvivere fino a quel momento."