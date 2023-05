The Jojolands, ecco la nuova copertina: inizia il grande piano di Jodio Joestar

La conclusione di Jojolion a metà 2021 sancì la fine dell'ottava serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più amati di sempre. Dopo dieci anni circa di pubblicazione continua, gli appassionati sono andati in astinenza, ma Hirohiko Araki li ha ricompensati con una nuova fase, arrivata a febbraio, The JOJOLands.

I Jojo non mancano mai e così Hirohiko Araki ha portato tutti alle Hawaii con questo gruppo di bizzarri personaggi. Il nuovo protagonista è Jodio Joestar, un ragazzino in possesso dello stand November Rain, noto tributo musicale, ma è affiancato da altri personaggi che sanno come dire la loro. Il 19 maggio verrà pubblicato Ultra Jump #06, numero che vedrà anche la presenza di The JOJOLands capitolo 4. Per quest'occasione, la rivista ha ricompensato la serie di Hirohiko Araki con la copertina.

Copertina che è già stata rivelata: nel disegno in basso è possibile vedere l'illustrazione di The JOJOlands 4 con Jodio Joestar in piedi con la sua tuta blu, mentre al suo fianco c'è un Rohan Kishibe legato e quindi alla mercé del protagonista, con tutti i suoi colori fluo particolari che Araki adora inserire. Il tutto su uno sfondo blu che però presenta anche un'altra storia: sulla destra, nel cerchio posto quasi nell'angolo, ci sono anche due personaggi storici de Le Bizzarre Avventure di Jojo, Josuke Higashikata e Hol Horse, protagonisti del proprio manga spin-off, chiamato Crazy Diamond's Demonic Heatbreak.

Non resta che attendere qualche giorno per vedere quali saranno i contenuti del prossimo capitolo ideato dal geniale mangaka Hirohiko Araki.