The Jojolands, ecco la copertina del primo volume della nona serie di Jojo

Dopo dieci anni di pubblicazione, Hirohiko Araki ha dato un taglio a Jojolion, ottava parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo e serie tra le più lunghe del mangaka. Ovviamente però Araki non si è fermato e, dopo una pausa durata alcuni mesi, è tornato su Ultra Jump con la nona parte di questo manga: The Jojolands.

L'inizio di Jojolands ha portato i lettori in un nuovo angolo di mondo, stavolta le Hawaii, con altri protagonisti che non erano mai comparsi prima d'ora. Un gruppetto di scapestrati guidati da Jodio Joestar, il nuovo Jojo di questa generazione, con il suo stand November Rain. Insieme a Dragona e ad altri, Jodio si imbarca in una missione molto particolare che lo porta in giro per le isole hawaiane.

Ormai con diversi capitoli pubblicati, considerato che il primo è stato lanciato su Ultra Jump a febbraio 2023, è tempo di raccogliere le storie in un volume. E così, Le Bizzarre Avventure di Jojo: The Jojolands fa il suo debutto anche in formato tankobon, in edicole e fumetterie nipponiche. Tra pochi giorni, la nuova storia di Hirohiko Araki sarà disponibile per tutti gli abitanti del Giappone che vogliono acquistarlo.

E, in vista di questo arrivo, è stata pubblicata la copertina di The Jojolands volume 1. Questa nuova storia di Jojo parte con il suo protagonista in primo piano, nella stessa posa in cui era stato disegnato per la copertina di Ultra Jump. Alle sue spalle un'isola dell'arcipelago con il suo vulcano e la vegetazione lussureggiante, accompagnati da righe verticali verdi, grigie, blu e gialle. Vi piace la prima cover della parte nove di Jojo?