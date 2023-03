The JOJOLands: quando arriverà il capitolo 2 della nona parte di Jojo?

La Jojomania in Giappone è stata coltivata piano piano da Shueisha e Hirohiko Araki, che hanno dato sempre più informazioni sulla nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo più si avvicinava la tanto attesa pubblicazione.

Inizialmente c'era solo qualche immagine con l'ambientazione, poi i personaggi e i loro schizzi, infine le pagine a colori, gli artwork ufficiali completi e poi il primo capitolo completo, pubblicato su Ultra Jump. La rivista seinen di casa Shueisha ha pubblicato The JOJOLands capitolo 1 a metà febbraio, facendo la gioia di tutti i lettori appassionati di Jojo. È stata introdotta la nuova versione della famiglia Joestar, con Jodio e Dragona già in risalto, più altri personaggi che avranno un bel da fare in questa nuova trama imbandita dal vulcanico e bizzarro Hirohiko Araki.

Ora che il primo capitolo è stato pubblicato, è tempo di pensare a quello successivo: quando uscirà il secondo capitolo di The JOJOLands? Le Bizzarre Avventure di Jojo tornerà, ovviamente, sempre su Ultra Jump. La rivista seinen è a cadenza mensile, quindi il secondo capitolo verrà pubblicato a metà marzo, in maniera simile a quanto avvenuto col primo. La data di uscita ufficiale di The JOJOLands 2 è il 17 marzo 2023, quindi all'incirca tra due settimane.

Ovviamente si entrerà ancora più nel vivo della situazione, con Araki che stavolta subito ha spinto sull'acceleratore mostrando tanti personaggi e i loro stand. Ci sarà l'introduzione dei veri antagonisti della saga nel prossimo capitolo in via di pubblicazione su Ultra Jump? Non resta che aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere l'evoluzione della saga.