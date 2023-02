The JOJOLands da record: ecco cosa succede con l'uscita del primo capitolo in Giappone

Che Jojo fosse una serie molto amata in Giappone era ben noto da anni, da molto prima che David Production realizzasse il proprio adattamento animato, portando la parola bizzarra di questi personaggi e i loro poteri in giro per il mondo. Ma la conferma è arrivata di recente, con l'uscita di JOJOLands, nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Fin da prima dell'uscita del capitolo uno, prevista per metà febbraio sulla rivista Ultra Jump, era chiaro che Shueisha e la redazione della rivista seinen puntassero molto sul progetto. Non a caso, ad Harajuku sono comparsi molti poster dedicati a Jojo che hanno completamente riempito alcuni corridoi della stazione. Tra questi, c'era anche Jodio Joestar, il nono protagonista di Jojo.

L'uscita del primo capitolo di The JOJOLands su Ultra Jump ha poi attirato tantissimi altri lettori. Ma è stato un debutto da record quello di The JOJOLands, come conferma la rivista stessa. A poco più di una settimana dall'uscita, infatti, Shueisha ha dichiarato che è stata costretta a realizzare delle ristampe per il numero 03-2023 di Ultra Jump.

Questa è la quarta ristampa effettuata nella storia di Ultra Jump, quindi si tratta di un caso quasi unico, e per di più l'ultima volta che è successo è accaduto 11 anni fa, in numero del 2012 in cui c'era Jojolion in copertina. In sostanza, Hirohiko Araki dal 2005 è diventato un elemento importante della rivista seinen di casa Shueisha.

Vi è piaciuto il debutto del primo capitolo del manga di Araki? E avete visto gli stand di The JOJOLands?