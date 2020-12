The Joker: annunciata la nuova serie mensile DC Comics collegata a Batman di James Tynion

Nelle ultime settimane DC Comics ha condiviso diversi teaser inerenti le serie future, anticipando l'arrivo di alcune interessanti novità tra cui Batman: Urban Legends. Oltre all'Uomo Pipistrello, però, sembra esserci spazio anche per i villain, visto che secondo quanto dichiarato pochi istanti fa arriverà anche una nuova serie dedicata al Joker.

The Joker, questo il nome della nuova serie mensile, debutterà il 9 marzo 2021 in Nord America e racconterà le gesta del principe del crimine dopo la conclusione della Joker War, avvenuta in Batman #100 di James Tynion e Guillem March. Viene da sé che i due comics saranno in qualche modo collegati, e che probabilmente le due store si intersecheranno nuovamente in futuro.

La sinossi di The Joker recita quanto segue: "Dopo la guerra per Gotham, il principe del crimine è diventato uno degli uomini più ricercati al mondo! Il Joker fa del suo meglio per rimanere nascosto nell'ombra ma Jim Gordon, ormai ad un passo dal pensionamento, realizza che questa potrebbe essere la sua ultima occasione per fare qualcosa di buono prima di ritrarsi. Intanto, forze misteriose iniziano a muoversi per cercare di uccidere il clown, e non lasceranno che nessuno gli sbarri la strada". Farà il suo ritorno anche Alexis Kaye, a.k.a. Punchline, ed entrerà in scena la carismatica Bluebird.

James Tynion IV scriverà la storia insieme a Sam Johns, mentre l'italiana Mirka Andolfo, fresca di one-shot su Punchline e del lavoro svolto su Harley Quinn: Black + White + Red, si occuperà della parte artistica. Il primo numero sarà composto da 40 pagine ed in calce è visibile la copertina.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questa nuova serie sul Joker? Fatecelo sapere con un commento!