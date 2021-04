The Journey è già un pezzo di storia degli anime: il film di Toei sarà presentato a giugno

Lo studio di animazione giapponese Toei Animation e il nuovo studio saudita Manga Productions hanno recentemente unito le forze per co-produrre The Journey, un nuovo film anime in uscita nel corso del 2021. Il lungometraggio, frutto degli sforzi congiunti delle due nazioni, è recentemente tornato a mostrarsi in un poster e sarà presentato il 26 giugno.

Per il momento non sono state rivelate molte informazioni sulla pellicola. Manga Production ha annunciato che la storia seguirà le gesta di un giovane vasaio di nome Aws, costretto a combattere per difendere il posto in cui è nato, e che la produzione è costata tra i 10 e i 15 milioni di dollari. L'azienda si è fatta carico dei costi del progetto e detiene i diritti per la distribuzione in tutto il mondo, mentre Toei ha animato il film. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer.

Kobun Shizuno (Detective Conan) ha diretto la pellicola, mentre Atsuhiro Tomioka (Pokémon) ha lavorato sulla sceneggiatura. Il design dei personaggi è curato da Tatsuro Iwamoto mentre le musiche sono composte da Kaoru Wada (Ninja Scroll, Saint Seiya: The Lost Canvas, Inuyasha). Tra i componenti del cast di doppiatori figurano Yuichi Nakamura (Reinhardt van Astrea, Bruno Bucciarati), Hiroshi Kamiya (Levi Ackerman, Koyomi Araragi) e Kazuya Nakai (Zoro).

E voi cosa ne pensate? State aspettando questo film? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con i trailer di altri due importanti film in uscita nel 2021, Sword Art Online: Progressive e My Hero Academia: World Heroes Mission.