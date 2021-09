The King of Fighters 15: Mai Shiranui in un cosplay si prepara per il prossimo videogioco

The King of Fighters è uno dei franchise di lotta più famosi e longevi, con il primo capitolo ideato da SNK che risale al 1994, quasi trent'anni fa, e che mette insieme alcuni dei personaggi più famosi dei franchise della casa produttrice. Nel 2022 tornerà con The King of Fighters 15, in tempo per la nuova generazione.

Anche qui vedremo alcuni dei personaggi più noti dell'universo SNK con una stella in particolare proveniente dall'universo di Fatal Fury. Nei recenti trailer di The King of Fighters 15 abbiamo visto Mai Shiranui in azione, forse il personaggio femminile più d'impatto del brand e che si è presentata in molte edizioni prevalentemente in squadre formate da sole donne. Nel 2022 la rivedremo quindi su schermo e potremo giocarla con tutto il suo repertorio.

Mai Shiranui riesce però a bucare lo schermo e non mancano i cosplay su di lei. La combattente è stata recentemente interpretata da Alina Becker che, in pochi giorni, con la foto visibile in basso ha raggranellato oltre 60.000 likes su Instagram. Segno che il brand di King of Fighters e Mai Shiranui sono ancora sulla cresta dell'onda.

Il cosplay di Mai Shiranui creato da Alina Becker riprende tutte le caratteristiche principali della donna, proponendo un costume fedele a quello visto nella serie.