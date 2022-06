The Klutzy Witch: trailer e finestra di uscita per il film anime di Production I.G.

Attraverso un primo teaser trailer condiviso sulle proprie pagine ufficiali, lo studio d’animazione Production I.G. ha rivelato di stare lavorando all’adattamento cinematografico animato di The Klutzy Witch, popolare serie di libri per bambini.

Conosciuta con il nome originale Rakudai Majo, l’opera scritta da Satoko Narita otterrà presto un adattamento animato. L’uscita, è prevista per la primavera del 2023. L’anime movie, è attualmente in fase di produzione presso lo studio Production I.G., che ha diffuso un primo filmato del prodotto. Tra i membri dello staff resi noti, troviamo Takayuki Hamana come direttore, Kiyoko Yoshimura come responsabile delle sceneggiature e Marumi Sugita come character designer. Ricordiamo che Production I.G. è impegnato con il lancio di The Deer King.

La serie di libri di Narita debutta nel 2006 con The Klutzy Witch is a Princess. L’ultimo, The Klutzy Witch and the Palace of Darkness, è datato 2013. L’adattamento cinematografico di Production I.G., che ha da poco pubblicato la opening di Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2, rilancerà la serie dopo quasi un decennio d’assenza. Il franchise, conta attualmente 17 romanzi e un libro di racconti pubblicati, per un totale di 1,4 milioni di copie vendute.

Questa, la trama del primo racconto. Fuka è la figlia della regina di Silver Castle e si allena quotidianamente per diventare un abile strega, proprio come sua madre. Molto vivace, si mette spesso nei guai. La sua migliore amica è Karn, una principessa di Green Castle. Chitose, principe di Blue Castle, è suo amico d’infanzia. Quando Fuka va nella Foresta del Lupo e cade in un fossato, comincia una storia di avventura e amicizia. Fateci sapere con un commento se questo primo teaser ha stuzzicato la vostra fantasia fanciullesca.