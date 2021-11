In the Land of Leadale: uscita, trailer e info per l'anime in arrivo su Crunchyroll

Una delle grandi novità del catalogo Crunchyroll 2022 sarà In the Land of Leadale, che si è messo in mostra in un trailer recentemente pubblicato su YouTube. Ecco data di uscita, cast e informazioni sulla trasposizione animata della light novel scritta da Ceez e illustrata da Tenmaso.

Attraverso la pubblicazione di un secondo video promozionale, lo staff al lavoro sull'adattamento anime della light novel In the Land of Leadale ha presentato diverse nuove informazioni, tra cui la sigla di apertura, il cast e la premiere.

La serie anime In the Land of Leadale farà parte dell'offerta invernale 2022 di Crunchyroll e farà il suo debutto il 5 gennaio. Tra i nuovi doppiatori originali annunciati troviamo Yu Otagiri, Kanako Yanagihara, Sakara Nakamura e Yuki Hirose, rispettivamente voci dei protagonisti Key, Lytt, Marelle e Luine. Presso lo studio d'animazione MAHO FILM, è Masayuki Yanase a dirigere la serie anime. Nel teaser PV, che trovate in alto, viene anche presentata l'opening, "Happy Encount" del cantante TRUE, e svelata l'ending, "Happiness in a Miniature Garden" di Tadokoro.

In the Land of Leadale è un isekai che segue le vicende Keina Kagami, una ragazza colpita da un terribile incidente che sopravvive unicamente grazie all'ausilio di macchinari. L'unica libertà rimasta alla protagonista è il mondo virtuale di Leadale, dove vive assumendo le sembianze di Cayna.

La serie di light novel è stata pubblicata dal 2010 al 2012, e dal suo successo è stato tratto anche un adattamento manga, edito da Kadokawa.