The Last of Us 2: un eccezionale cosplay di Ellie in attesa del gioco

Nel 2013 Naughty Dog decise di concludere la generazione della PlayStation 3 con il gioco The Last of Us. La nuova IP della casa che aveva sfornato serie immortali come Crash, Jak and Daxter e Uncharted aveva di nuovo fatto centro e risultò uno dei titoli più premiati nella storia videoludica. Dopo qualche anno di stop, è in arrivo la Parte 2.

The Last of Us Parte 2 si è mostrato con un video di gameplay quest'oggi, tenendo a bada i fan che non vedono l'ora di poter giocare il titolo programmato per il 19 giugno 2020. Manca quindi un mese all'arrivo sugli scaffali del videogioco e i videogiocatori non stanno più nella pelle.

In attesa che si compia questo arrivo, vi invitiamo a godervi uno dei cosplay recenti a tema The Last of Us realizzati, in questo caso da DabbuCosplay. Con un tweet che potete trovare in fondo alla notizia, la pagina Tj Adazol ha raggruppato le foto preparate dalla cosplayer per mostrarci la sua versione di Ellie.

La protagonista di The Last of Us è ammirabile in quattro pose completamente diverse, due con dei primi piani e le altre due a mezzo busto. Cosa ne pensate di questi quattro cosplay di Ellie? Mentre attendete il videogioco, passate a riscoprire il finale originale di The Last of Us.