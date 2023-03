The Last of Us: American Daughters, novità da Neil Druckmann? Il tweet diventa virale

Tra le personalità di spicco di Naughty Dog c'è indubbiamente Neil Druckmann. Regista, sceneggiatore, scrittore, sviluppatore di videogiochi, tanti ruoli che lo hanno portato a diventare una delle figure apicali dello studio e quindi di progetti del calibro di Uncharted e The Last of Us, che ha arricchito anche fuori dal mondo di gioco.

Infatti, negli anni, Neil Druckmann si è occupato anche della scrittura di The Last of Us: Il sogno americano, insieme a Fatih Erin Hicks. Questa storia breve in quattro volumi narrava l'infanzia di Ellie e quindi costituiva un prequel ai videogiochi. Nel tempo, lo stesso Druckmann ha fatto inserire alcuni easter egg in Uncharted 4, uno molto particolare: un poster sul frigorifero di The Last of Us: American Daughters.

Questo poster, diventato ormai virale tra i fan del videogioco e della serie, ritrae un personaggio femminile - forse proprio Ellie - con una vistosa maschera a gas, una pistola tra le mani e una pancia pronunciata che fa pensare a una donna incinta. Di The Last of Us: American Daughters si è parlato molto nel corso degli anni, ma non c'è mai stato nulla di concreto finora. Tuttavia, un tweet dello stesso Neil Druckmann lascia intendere che ci siano lavori in corso su questa storia.

Dopo l'ultimo episodio di The Last of Us, condiviso proprio dall'autore, ha twittato anche il poster di The Last of Us: American Daughters scrivendo "Ogni viaggio ha un inizio... e una fine. Ci vediamo domenica!" Questa frase sicuramente criptica potrebbe lasciar intendere l'arrivo di un nuovo fumetto della serie o comunque un progetto legato ad American Daughters, da annunciare in contemporanea alla trasmissione dell'ultimo episodio della serie di The Last of Us, in arrivo proprio domenica 12 marzo.

Non resta che attendere qualche altro giorno prima di scoprire cosa bolle in pentola, e nella mente del geniale autore.