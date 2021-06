The Last of Us in un cosplay: Joel ed Ellie nella foto degli italiani Giuli e SubSiro

Ci sono certi giochi che sono destinati a segnare un'epoca e, talvolta, anche due. Il videogioco di Naughty Dog The Last of Us, uscito per PlayStation 3 nel 2013, fu considerato uno dei più belli di tutti i tempi, questo fino all'arrivo del suo sequel nella generazione successiva.

La recensione di The Last of Us Parte 2 del nostro Francesco Fossetti conferma la grandiosità di questa avventura. Naughty Dog ha bissato il successo nel 2020, portandosi a casa diversi premi e rendendo immortale la storia di Ellie in questo mondo post apocalittico. I suoi personaggi sfaccettati e vibranti sono stati talmente apprezzati e di successo che arriveranno a prendere vita anche in altri medium. Non a caso, è in preparazione una serie televisiva su The Last of Us prodotta da HBO.

E inevitabilmente tutta questa fama non poteva non ripercuotersi anche sul mondo dei cosplay. Ellie e Joel in particolare sono due personaggi che hanno richiamato l'attenzione del pubblico, il quale li ha portati anche nel mondo reale con molteplici interpretazioni. Anche in Italia c'è chi si è dedicato ai cosplay di The Last of Us, come certificato dalla foto di Little Giuly e Sub Siro. Sulla pagina Instagram della cosplayer, per festeggiare gli otto anni dall'uscita del primo videogioco su PlayStation 3, è apparso un cosplay di Ellie e Joel. In basso potete ammirare la foto che pone i due nel mondo del videogioco.