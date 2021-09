The Last of Us: Ellie è pronta a sopravvivere in questo cosplay fedelissimo

Giriamoci poco intorno, nella scorsa generazione di console ci sono stati titoli di spessore, ma in pochissimi sono riusciti a brillare come ha fatto il sequel di The Last of Us. La seconda parte di questa storia ad ambientazione post apocalittica è riuscita a fare breccia in tutti i cuori, nonostante alcune fasi che hanno diviso il pubblico.

Quella perla di The Last of Us Part II è un videogioco che, a poco più di un anno dall'uscita, viene ancora ripetutamente giocato e scoperto, segnando forse la fine della scorsa generazione di console. L'avventura di Ellie, ambientata cinque anni dopo la prima parte della storia, è stata ricca di momenti catartici ed emotivamente segnanti; non è quindi un caso se il fandom di The Last of Us è ancora attivo e continua a confezionare cosplay su cosplay.

L'attenzione si concentra in particolare sulla protagonista: Ellie è cresciuta, è diventata diciannovenne e ha acquisito ancora più maturità. La cosplayer Likeassassin ha deciso di dedicare proprio a lei il proprio tempo e le proprie capacità, cercando di immedesimarsi nel personaggio di questo mondo creato da Naughty Dog. In basso possiamo osservare il cosplay di Ellie da The Last of Us Part II, riproducendola fedelmente.

E intanto il successo ottenuto porta inevitabilmente a parlare di un The Last of Us Parte 3.