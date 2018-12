The Leader, Karl Marx diventerà presto una serie animata

In occasione del 200° anniversario della nascita di Marx, BiliBili, canale streaming simile a Netflix, ha annunciato un nuovo progetto animato intitolato The Leader, incentrato su una delle figure più importanti del 1800.

Le notizie sulla produzione da parte di BiliBili sembrano quasi certe. Era solo una questione di tempo prima che qualcuno decidesse di avviare un progetto dedicato alla figura di Karl Marx, dove i concetti di socialismo e comunismo vengono riproposti con una grafica animata.

Intitolato The Leader e co-prodotto con l'ufficio marxista del governo centrale cinese, il progetto 2D sarà incentrato sulla vita del filosofo e del socialista rivoluzionario tedesco e racconterà la storia d'amore di Marx con Jenny von Westphalen (sua futura moglie), la sua amicizia con il filosofo Friedrich Engels - con il quale ha scritto il Manifesto del partito comunista - e "il suo contributo alla lotta di classe e al movimento rivoluzionario". Qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

"Marx era un grande uomo, collocato a metà tra il paradiso e la terra, il cui sistema ideologico sviluppato nel corso di tutta la sua vita svegliò le forze del proletariato di tutto il mondo e influenzò il corso della storia. Nonostante ciò, rimaneva pur sempre un semplice uomo fatto di carne e di sangue. Il suo amore per Jenny,il cui cammino è stato segnato da molti ostacoli, e l’amicizia con Engels, sono destinati a diventare leggenda."

The Leader verrà prodotto per celebrare i 200 anni dalla nascita di Marx e secondo gli annunci del canale streaming che la ospiterà – Bilibili – il debutto è alle porte, anche se non è specificato quando esattamente, come non è noto ancora di quanti episodi sarà composta la serie. Il progetto è fatto in collaborazione con le autorità della Mongolia interna, la Weiming Culture Media e la società di animazione Dongmantang.