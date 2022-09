The Legend of Heroes: Northern War, trailer, poster e informazioni per l'anime dal JRPG

Sulla scia del successo dell'adattamento anime di Cyberpunk, presto debutterà un altro anime tratto da una famosa serie di videogiochi di ruolo. Parliamo di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War, di cui è stato rilasciato un primo filmato promozionale e una locandina ufficiale.

Dalla saga leggendaria di JRPG conosciuta in Europa con il nome di The Legend of Heroes, il cui primo capitolo risale al 1989, è in arrivo un adattamento anime. The Legend of Heroes: Northern War è una produzione Tatsunoko Production. Lo staff al lavoro sulla serie include Hidekazu Sato come regista, Shoji Hara e Mina Osawa come character designer e Hideki Ryoga e Mao Emura come compositori.

Attraverso il primo teaser trailer veniamo a conoscenza della sinossi ufficiale. "Lavi è una ragazza nata e cresciuta nella regione più povera della Northumbria, situata nella parte nord-occidentale del continente di Zemuria. Per proteggere la sua città natale e dimostrare di essere diversa da suo nonno Vlad, che un tempo era venerato come un eroe, ma che poi ha tradito il suo paese, si offre volontaria ai Jaeger del Nord. Assieme a Marty, Iseria e Talion forma un plotone il cui compito è quello d'infiltrarsi nell'Imepro di Erebonia per ottenere informazioni sul misterioso "Eroe dell'Impero".".

Il cast vocale di The Legend of Heroes: Northern War al lavoro per Tatsunoko Production include Makoto Koichi, Yuichi Nakamura, Sarah Emi Bridcutt e Yuki Ono come voci di Lavian Winslet, Martin S. Robinson, Iseria Frost e Talion Drake.