The Legend of Heroes Trails of Cold Steel: annunciato un nuovo anime per il JRPG

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel è una serie di videogiochi di ruolo giapponesi che, come avvenuto per numerosi altri brand, riceverà presto un adattamento animato. Entriamo più nel dettaglio.

L'opera è parte dell'ultima saga del franchise del 1989 The Legend of Heroes il cui titolo più recente, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, si appresta ad uscire su Switch portando a termine numerosi avvenimenti rimasti irrisolti nei precedenti titoli. La storia ambientata nell'impero di Erbonia segue le avventure di Rean Schwarzer inizialmente accolto nella prima classe militare della nazione che riunisce nobili e popolani senza distinzioni, tuttavia la nuova serie animata sarà ambientato in una zona ad ovest del continente di Zemuria.

Sono attualmente poche le informazione sul nuovo progetto annunciato da Falcom ma si conoscono quattro delle compagnie attualmente impegnate nella produzione: UserJoy Technology, che distribuisce prodotti in Taiwan e sul suolo asiatico; Funimation Global Group, famosa società di intrattenimento statunitense specializzata nel commercio di anime; SYOU e NADA Holdings.

La pubblicazione dell'anime e prevista per il 2022, rimaniamo quindi in attesa di ulteriori dettagli. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.

Infine per chi fosse interessato ricordo che è stata annunciata la seconda parte della trasposizione animata di The Devil is a Part-Timer.