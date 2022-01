The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, ecco chi animerà la serie tratta dal JRPG

Al fianco dei più classici Final Fantasy o Dragon Quest, tra le serie di videogiochi di ruolo giapponesi più longeve troviamo The Legend of Heroes. Prodotto dalla software house nipponica Nihon Falcom, il franchise ha ispirato un adattamento anime in arrivo nel 2023. Ad animare questa novità ci sarà uno studio d'animazione storico.

La serie videoludica JRPG The Legend of Heroes fa i suoi natali nel lontanissimo 1989, e arriva ai giorni nostri con la serie di capitoli intitolati Trails of Cold Steel. Da questa quadrilogia, è in arrivo una trasposizione anime che riporterà con Rean Schwarzer nell'Impero di Erebonia.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War è stato annunciato nel marzo 2021, con la premiere prevista per il 2022. Purtroppo, arrivano brutte notizie. L'anime ha subito un rinvio, e l'uscita è ora programmata per i mesi iniziali del 2023.

Per una cattiva notizia, ne arriva però una buona. Finalmente, è stato reso noto il nome dello studio d'animazione che si occuperà dell'anime. Parliamo di Tatsunoko Production, la casa giapponese fondata nel 1962 dai pionieri degli anime moderni Tatsuo Yoshida e dai fratelli Kenji e Toyoharu.

Al momento, non è ancora stato reso noto se l'anime seguirà la storia dettata dai videogiochi, di cui trovate la recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, o se la amplierà ponendosi come uno spin-off.

Protagonista della serie Trails of Cold Steel è Rean Schwarzer, che da novello studente dell'accademia militare dell'Impero Ereboniano finisce per diventare un eroe di guerra. Oltre all'anime, The Legend of Heroes tornerà con 4 nuovi giochi annunciati.