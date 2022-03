Da The Legend of Heroes a Ya Boy Kongming: novità e ritorni nel panorama anime

Il vasto catalogo degli anime continua ad ampliarsi, e tra i progetti previsti per il 2022 di recente sono stati confermati alcuni interessanti debutti, e aspettati ritorni. Partendo da The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War scopriamo insieme tutte le informazioni e i dettagli emersi finora riguardo tre produzioni.

Lo studio di animazione Tatsunoko Production aveva annunciato un adattamento animato della serie di videogiochi nel marzo del 2021, ma a causa delle conseguenze sui ritmi produttivi derivate dalla pandemia nel mese di gennaio 2022 è stato confermato lo slittamento del debutto dell’anime nei primi mesi del 2023. Una notizia che ha deluso molti appassionati della serie e che non vedono l’ora di tornare nell’Impero di Erebonia conosciuto nei giochi, e per rendere l’attesa meno pesante lo studio ha di recente condiviso la key visual che trovate in calce.

La seconda novità riguarda l’adattamento animato della serie Ya Boy Kongming, scritta da Yuta Yotsuba e disegnata da Ryo Ogawa, e attualmente in corso sulle pagine di Weekly Young Magazine. Ad occuparsi della trasposizione, il cui debutto è previsto per il 5 aprile 2022 in Giappone, è lo studio P.A. Works e già dal primo trailer, disponibile in calce, si nota come abbiano cercato di rispettare i toni e lo stile del manga.

Infine è stata ufficialmente annunciato il periodo d’uscita della quarta stagione di DanMachi - È sbagliato cercare di incontrare Ragazze in un Dungeon ad opera di J.C. Staff, ovvero estate 2022. Fateci sapere cosa ne pensate di queste serie nei commenti.