The Legend of the Galactic Heroes, un bellissimo poster anticipa l'uscita del primo film!

Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di The Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis - Stellar War, il primo film tratto dalla trilogia sequel della serie anime del 2018. Oggi, l'utente twitter @pkjd8l8, ha condiviso sul suo profilo il nuovo poster dedicato alla pellicola, osservabile in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse, The Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis - Stellar War sarà il primo dei tre film che fungeranno da sequel per The Legend of the Galactic heroes: Die Neue These, il recente successore del più famoso anime del 1988.

Ognuno dei tre lungometraggi sarà composto da quattro dei dodici episodi della seconda stagione; il primo dei tre, debutterà il prossimo 27 settembre mentre il secondo e il terzo vedranno la luce rispettivamente il 25 ottobre e 29 novembre 2019.

The Legend of the Galactic Heroes è un anime ambientato nel trentacinquesimo secolo e segue le gesta dei suoi due protagonisti: il sovrano dell'Impero Galattico Reinhard von Lohengramm e l'ammiraglio dell'Alleanza dei Pianeti Liberi Yang Wen-li. La serie, famosissima in Giappone, si focalizza soprattutto sulla crescente rivalità tra i due.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi di vedere i film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche dettaglio in più invece, vi ricordiamo che sono state recentemente diffuse alcune immagini inedite tratte dal primo dei tre lungometraggi.