The Legend of the Galactic Heroes sarà distribuita da Crunchyroll, a settembre la premiere

Il mese scorso vi abbiamo parlato dei tre film sequel di The Legends of the Galactic Heroes, l'anime del 2018 tratto dalla serie di romanzi di Yoshiki Tanaka. Ognuno dei tre film sarà composto da quattro episodi della seconda stagione, che secondo quanto rivelato in data odierna sarà trasmessa interamente dal sito di streaming legale Crunchyroll.

Per chi non lo sapesse, la serie del 2018 si intitola The Legend of the Galactic heroes: Die Neue These e racconta le gesta del sovrano dell'Impero Galattico Reinhard von Lohengramm e dell'ammiraglio dell'Alleanza dei Pianeti Liberi Yang Wen-li. La seconda stagione, intitolata Die Neue These 2 approderà in Giappone con i lungometraggi sopracitati in tre tranche: il primo film uscirà il 27 settembre, il secondo il 25 ottobre e il terzo il 29 novembre.

La premiere della stagione 2 sarà mostrata in anteprima al Crunchyroll Expo insieme al cosiddetto "Episodio 0", che fungerà da recap della stagione precedente. La fiera si terrà a San Diego in California dal 30 agosto al 1 settembre.

