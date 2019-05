The Legend of the Galactic Heroes: mostrate nuove immagini per il film in arrivo

Ginga eiyū densetsu, anche conosciuto con il titolo internazionale Legend of Galactic Heroes, ha ricevuto negli anni diversi OAV e lungometraggi. Tratta dall'omonima serie di romanzi, facenti parte del sottogenere della Space Opera, di Yoshiki Tanaka, Legend of Galactic Heroes riceverà quest'anno un nuovo adattamento animato.

L'anno scorso, sempre realizzati da Production I.G, la serie composta da 12 episodi con il titolo di The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Kaikō, aveva portato avanti la storia, mentre quest'anno arriverà un nuovo lungometraggio che sarà il primo di tre, The Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis - Stellar War.

Nel posto che potete trave in fondo alla notizia, potete trovare due nuove visual della pellicola in arrivo. Le due immagini ci mostrano in primo piano i due protagonisti della serie, il genio militare Reinhard von Lohengramm e l'ufficiale della flotta dell'Alleanza dei Pianeti Liberi Yang Wen-li.

I tre lungometraggi che comporranno The Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis - Stellar War saranno disponibili alle seguenti date:

Parte I: 27 Settembre

Parte II: 25 Ottobre

Parte III: 29 Novembre

Production I.G è nota, tra i tanti, per aver lavorato alla trasposizione animata de L'Attacco dei Giganti, di cui di recente abbiamo scoperto i titoli dei prossimi tre episodi e l'anteprima dell'episodio 53.