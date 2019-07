The Legend of the Galactic Heroes, nuovo trailer e date per i 3 film sequel dell'anime

La famosissima serie, nonché capolavoro della cultura nipponica, The Legend of the Galactic Heroes, sta per tornare con la sua eterna battaglia tra l'Impero e l'Alleanza dei Pianeti Liberi in una prossima trilogia di film sequel in dirittura d'arrivo.

Basta dare un'occhiata sul celebre sito My Anime List per notare come la serie originale del 1988, da cui è tratto il remake di Production I.G. degli ultimi anni, sia ancora uno dei capisaldi dell'animazione del Sol Levante. Un gioiello popolare, una roccaforte della cultura autografata dal geniale scrittore Yoshiki Tanaka. Dopo aver potuto ammirare le prime immagini del primo film in arrivo intitolato The Legend of the Galactic Heroes: The new Thesis - Stellar Wars, un nuovo trailer fa il suo debutto per promuovere l'imminente arrivo della trilogia di film.

Infatti, 3 lungometraggi in produzione usciranno rispettivamente il 27 settembre, il 25 ottobre con la parte conclusiva fissata al 29 novembre. Dunque, a separare le uscite cinematografiche e lo spettacolare confronto e scontro tra i due geniali capisaldi di guerra, il commodoro Yang Wen-Li e Reinhard von Lohengramm, ci penserà nient'altro che un solo mese di distanza. Non abbiamo al momento alcuna informazione circa un possibile arrivo in Italia delle pellicole, in quanto Dynit, detentore dei diritti del remake, non si è ancora pronunciata in merito.

Vi ricordiamo, infine, che potete ammirare il nuovo trailer promozionale in calce a questo articolo. E voi, invece, aspettate con ansia il primo film della trilogia? Fateci sapere le vostre aspettative con un commento qua sotto!