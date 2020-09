The Legend of the Galactic Heroes riceverà un sequel, online il primo teaser trailer

Il sito web ufficiale di Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These ha recentemente pubblicato il primo teaser trailer della nuova stagione dell'anime, in arrivo nel corso del 2021 e composta da ben 24 episodi. L'anime sarà un sequel dei tre film distribuiti nei cinema giapponesi nell'autunno del 2019, e sarà animato da Production I.G.

Per i neofiti, ricordiamo che la serie animata è stata distribuita nel corso del 2018 ed è composta da 12 episodi. Successivamente lo studio di animazione ha realizzato tre film, distribuiti nelle sale il 27 settembre, il 25 ottobre e il 29 novembre 2019. Ognuno dei tre lungometraggi è stato a sua volta suddiviso in quattro episodi e distribuito da Crunchyroll.

Le nuove puntate saranno quindi numerate 25-48 e, secondo i primi rumors, saranno trasmesse nella seconda metà del 2021. Per Production I.G si tratta del secondo anime in uscita nell'anno nuovo, oltre all'anticipatissimo Fena: Pirate Princess.

Vi ricordiamo che The Legend of the Galactic Heroes è un anime ambientato nel trentacinquesimo secolo e segue le gesta di due protagonisti: il sovrano dell'Impero Galattico Reinhard von Lohengramm e l'ammiraglio dell'Alleanza dei Pianeti Liberi Yang Wen-li.



