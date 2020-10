The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la fan Misaki crea il suo cosplay su Zelda

Ci sono giochi i grado di smuovere orde di appassionati e di rimanere in classifica per periodi lunghissimi. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno di questi. Il titolo che ha visto il ritorno di Link e Zelda non si è schiodato dalle prime dieci posizioni negli USA nelle classifiche di vendita per i giochi di Nintendo Switch.

La saga già leggendaria grazie ai numerosi giochi creati per le vecchie console Nintendo è quindi sempre sulla cresta dell'onda e con The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha raggiunto vette ancora maggiori. C'è già chi, in vista del secondo capitolo di Zelda BftW, dice che la saga sarà un successo commerciale sicuro.

Il successo lo ha avuto ovviamente anche tra i fan, che vanno alla ricerca di merchandising associato al brand ma anche di cosplayer. La principessa Zelda ha preso vita grazie al cosplay realizzato da Misaki Sai, che potete osservare nella foto in basso. Riprendendo gli abiti e il design dell'ultima Zelda, Misaki si immerge nella natura portandoci di nuovo nelle atmosfere del titolo. Capelli biondi lunghi e con varie trecce, viso angelico e la divisa bianca e azzurra fanno di questo un cosplay di Zelda perfetto.

Cosa ne pensate di questo cosplay?