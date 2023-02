The Legend of Zelda, un gelido cosplay della principessa in abiti invernali

Nel 2023 potremo fare ritorno ad Hyrule, ma in attesa del nuovo capitolo della saga Nintendo c'è chi si è dilettato nel completare The Legend of Zelda Breath of the Wild 50 volte in una singola giornata.

Un brevetto Nintendo depositato per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sembra promettere miglioramenti grafici per il titolo in arrivo su Nintendo Switch, che all'occhio dovrebbe dunque avere una resa ancora migliore del suo già ottimo predecessore.

Una delle ambientazioni più affascinanti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è quella innevata di Hebra. Nel tentativo di reclutare il guerriero Rito Revali, Zelda e Link dovettero addentrarsi nella regione glaciale dove le temperature sotto lo zero rischiavano di causare ipotermia senza le giuste precauzioni.

In questo cosplay della principessa di The Legend of Zelda vediamo l'omonima protagonista indossare appunto degli abiti invernali per combattere il freddo delle gelide regioni di Hyrule. Con indosso un mantello bianco, con ornamenti dorati e fodere del colore della famiglia reale, Zelda è pronta per viaggiare sui monti innevati. Completano l'outfit invernale dei guanti di pelle marroni, un pantalone scuro e dei caldissimi stivali al cui interno si intravede della pelliccia bianca. A esibirsi in questa interpretazione è la cosplayer Frederie.