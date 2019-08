The Legend of Zelda: il manga di Twilight Princess è tra i più venduti negli USA

L'avventura di Link e Midna, centrale in The Legend of Zelda Twilight Princess , ha raggiunto la top 5 dei manga più venduti in America. Vediamo insieme i dettagli.

The Legend of Zelda è sempre stato uno dei gioielli della corona Nintendo. Seguendo la storia del cavaliere Link, spesso contro la sua nemesi Ganondorf, che ha come missione il salvataggio della principessa Zelda, la serie ha visto molti episodi su altrettante piattaforme, e arrivando oggi a 18 titoli solo della serie principale. Mentre gli sviluppatori hanno sempre mostrato un lavoro incredibile, creando nuove storie, ambientazioni e personaggi di Hyrule, Link e gli altri hanno preso una nuova forma tra le pagine dei manga! In particolare la serie di The Legend of Zelda: Twilight Princess sta superando qualsiasi altro brand nel mercato USA dei fumetti giapponesi!

La fonte arriva direttamente da Anime News Network, che ha condiviso sul suo account ufficiale di Twitter l’ascesa di Twilight Princess a quarto manga più venduto sul suolo statunitense, davanti a opere come Berserk e My Hero Academia. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Mentre l’ultimo titolo, The Legend of Zelda Breath of the Wild, che negli USA è il più venduto della serie, è ancora considerato uno dei giochi di punta della nuova console ibrida di Nintendo, la storia di Link e Midna è rimasta nei cuori dei fan sin dalla sua prima apparizione su GameCube, ed è pronta a riconquistarli attraverso i disegni di Akira Himekawa.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Twilight Princess è stato pubblicato successivamente anche su Nintendo Wii, grazie al successo ottenuto. Il racconto stavolta vede Link cercare di estirpare le forze di una realtà alternativa, non solo grazie alla spada e allo scudo, ma anche grazie alla capacità di trasformarsi in un lupo, e alla guida della misteriosa Midna. Inizialmente la produzione cartacea era stata stabilita per il 2006, in concomitanza con il videogioco, ma i numeri registrati, più bassi di quelli anticipati, hanno spostato la pubblicazione di un decennio. La trasposizione manga è cominciata, infatti, nel 2016 ed è, vagamente, ispirata agli eventi della storia originale.