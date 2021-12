The Legend of Zelda: Twilight Princess si appresta a finire con il prossimo capitolo

Pubblicata a partire dall'8 febbraio del 2016 sul sito e sull'app MangaONE, la serie di The Legend of Zelda: Twilight Princess, firmata da Akira Himekawa, pseudonimo della coppia di autrici che da anni collaborano per portare le avventure di Link su carta, sta per giungere alla sua conclusione, anticipata dal climax del precedente capitolo

La notizia è giunta attraverso la pagina Twitter ufficiale delle due artiste, attraverso il post che potete vedere in fondo alla pagina. La storia di Twilight Princess, considerata tra le più mature e intricate del vasto universo di The Legend of Zelda, terminerà con l'uscita del prossimo capitolo, dopo quasi sei anni di pubblicazione, passata da bisettimanale a mensile, e nove tankobon. Il raggiungimento del climax con il capitolo di agosto 2021 aveva già suggerito l'avvicinarsi della fine, ma ora è arrivata la conferma.

Sin dalla sua prima apparizione era chiaro che questa trasposizione sarebbe stata diversa dalle precedenti, sia per lo stile dei disegni, sia per la volontà da parte delle autrici di rappresentare al meglio le ambientazioni oscure che si discostavano radicalmente dal predecessore The Wind Waker. Attualmente Twilight Princess è il secondo titolo del franchise ad aver venduto più copie in assoluto, 8.9 milioni in tutto il mondo rispetto ai 24,13 milioni di Breath of the Wild.

E voi avete seguito questa serie, portata in Italia da J-Pop? Cosa ne pensate? Diteci le vostre opinioni a riguardo nello spazio dedicato ai commenti.