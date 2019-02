The Legend of Zelda: Twilight Princess e Dead Tube fra le uscite J-POP del 20 febbraio

Come ogni venerdì, la casa editrice J-POP Manga ha annunciato via Facebook le uscite manga che affolleranno le fumetterie di tutta Italia a partire dalla prossima settimana. Tra le opere in uscita il 20 febbraio troviamo anche il quinto volume di The Legend of Zelda: Twilight Princess ed il decimo di Dead Tube.

THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS 5

Autore: Akira Himekawa

Prezzo di copertina: 5,90 €

"Link e Midna sono faccia a faccia con Zant, l'essera che ha causato la guerra tra Ombra e Luce! Di fronte al suo annichilente potere, solo la principessa Zelda potrà aiutarli..."

ATOM: THE BEGINNING 7

Autore: Makoto Tezuka, Masami Yuki, Tetsuro Kawahara

Prezzo di copertina: 5,90 €

"Questa è la storia che porta alla nascita del "robot eterno" Tetsuwan Atom per mano del professor Tenma e del professor Ochanomizu. I due, che stanno indagando sulla tragedia che sconvolse il mondo della robotica diversi anni prima, sono stati presi di mira da un'organizzazione misteriosa che scatena loro contro un devastante robot..."

DEAD TUBE 10

Autore: Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa

Prezzo di copertina: 6,00 €

"Justice Man e Ten Arimura puntano a raggiungere il maggior numero di iscritti tra i canali di Dead Tube. Ma dovranno vedersela con "capufficio onesto", attualmente al primo posto in classifica! Quale stratagemma useranno per spodestarlo dal trono?"

IL POEMA DEL VENTO E DEGLI ALBERI 3 (di 10)

Autore: Keiko Takemiya

Prezzo di copertina: 10,00 €

"Sud della Francia, è la fine del XIX secolo. Serge, figlio di un nobile francese e di una zingara, si trasferisce nel collegio maschile Lacombrade, dove lo attende l’incontro del suo destino: quello con il compagno di stanza Gilbert, un ragazzo bellissimo e diabolico che intrattiene rapporti ambigui con gli altri studenti..."

KINGDOM 37

Autore: Yasuhisa Hara

Prezzo di copertina: 5,90 €

"Nella guerra di Zhuyong, che procede secondo il piano da lui stesso ideato, Wang Ben scommette il tutto per tutto e sfida di nuovo a duello Zi Bai. Chià sarà il primo a giungere al quartier generale di Wu Feng Ming?"

Quali fra i suddetti albi targati J-POP Manga contate di acquistare a breve?