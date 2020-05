The Legend of Zelda: Twilight Princess, ecco quando avrà inizio l'ultimo arco narrativo

Nel corso di questi ultimi anni vi abbiamo più volte parlato dell'interessante manga dedicato a The Legend of Zelda: Twilight Princess, videogioco targato Nintendo che ha saputo far assai parlare di sé prima su Gamecube, poi su Wii e successivamente su WiiU, con milioni di giocatori che lo ricordano ancora oggi con grande nostalgia.

La fama della produzione è stata di tali livelli da aver, per l'appunto, portato alla realizzazione di un manga inizialmente previsto per il 2006 ma successivamente spostato al 2016. I risultati della produzione, dopo un inizio non esattamente scoppiettante, hanno però dato infine ragione a Nintendo, con il manga rivelatosi capace di generare ottimi profitti, soprattutto negli Stati Uniti.

Ebbene, dopo una lunga attesa, Akira Himekawa ha infine confermato la notizia che in tantissimi lettori stavano aspettando. L'uomo ha infatti annunciato ufficialmente che il manga di The Legend of Zelda: Twilight Princess entrerà nel suo arco narrativo finale con il sopraggiungere dell'atteso nuovo capitolo, il quale verrà pubblicato sull'app Manga ONE di Shogakukan il 29 giugno. Sembra insomma che la fine della produzione sia oramai vicina, il che significherà probabilmente un incedere degli eventi ancor più movimentato e carico di momenti indimenticabili.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del primo numero di The Legend of Zelda Twilight Princess.