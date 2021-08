The Legend of Zelda: Twilight Princess raggiunge il climax, conclusione in vista?

The Legend of Zelda: Twilight Princess, adattamento manga dell'omonimo videogioco Nintendo, è entrato nell'ultimo arco narrativo nel mese di dicembre 2020, e raggiungerà il climax subito dopo la pubblicazione del Volume 10, in uscita il 28 settembre 2021 in Giappone.

Akira Himekawa, pseudonimo utilizzato dalla due autrici al lavoro sul manga, ha lanciato la serie sull'app Manga ONE di Shogakukan nel 2016, e ora stiamo finalmente per raggiungere l'ultima parte della storia. La casa editrice riporta che il Volume 10 è "l'ultimo prima del climax", quindi il racconto potrebbe concludersi nel 2022, nel Volume 11 o nel 12. Vi ricordiamo che in Italia il manga è distribuito da J-Pop, che ha già pubblicato i primi 9 Volumi.

Akira Karitaka e Nui Ono, le due autrici del manga, hanno iniziato a lavorare sulla serie di The Legend of Zelda nel 1999 e ad oggi hanno realizzato adattamenti per ben otto videogiochi del franchise, Twilight Princess incluso. Una volta conclusa l'opera dovrebbero dedicarsi a un nuovo capitolo della serie, e i due titoli in pole sono A Link Between Worlds e Breath of the Wild.

E voi cosa ne dite? State leggendo The Legend of Zelda: Twilight Princess? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione.