The Legend of Zelda: Zelda è incantevole nel cosplay da 10 e lode di Grusha

The Legend of Zelda è da tempo uno dei capisaldi di Nintendo, un franchise che ha contribuito al mondo videoludico grazie ad una serie di titoli che hanno fatto la storia del genere. In attesa di conoscere quali saranno le prossime novità sul futuro della serie, ecco uno splendido cosplay di Zelda.

Il conto alla rovescia è già cominciato e tra qualche ora avrà finalmente inizio il nuovo Nintendo Direct che si preannuncia ricco di sorprese. Gli Ambasciatori Nintendo, infatti, hanno inviato ad alcuni influencer un kit di emergenza da rompere in caso di "troppa eccitazione", segnale di aspettative che sono davvero alle stelle. L'appuntamento è alle 18 in punto e sono in tantissimi ad aspettarsi novità su Breath of the Wild 2, il sequel del gioco che ha inaugurato nel migliore dei modi l'ingresso di Switch nel mercato console.

Ad ogni modo, per ingannare l'attesa, cogliamo l'occasione per provarvi l'ultimo straordinario cosplay di Grusha, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e dedicato alla celebre Zelda. La sua interpretazione ha riscosso un notevole clamore all'interno della community dedicata e la foto originale su instagram ha racimolato oltre 3600 manifestazioni di apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Zelda, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che potete seguire l'evento insieme a noi sul nostro canale Twitch.